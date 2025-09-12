¡Ö¥Þ¥¤¥³¥ó¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÆÀ¤¹¤ë¡Ä¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥³¥ó¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Þ¥¤¥³¥ó¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¢MCU¡ÊMicro Controller Unit¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Þ¥¤¥³¥ó¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÊ¬Îà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤éÇ®¤òÈ¯À¸¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Æâ¤Î¤â¤Î¤òÇ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤éÇ®¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¿æÈÓ´ï¤äÀöÂõµ¡¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥¤¥³¥ó¤¬ÁÈ¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô