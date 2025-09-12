¡Ö²áµîÈ½Îã¤Ç¤Ï5²¯±ßÀÁµá¤â¡Ä¡× ¤Ê¤¼¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÇ¤°ÕÊÝ¸±¡×¤Ï²ÃÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡© ¼«ÇåÀÕ¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©
¡ÖÇ¤°ÕÊÝ¸±¡×¤Ï¼Â¼Á¡Ö¶¯À©ÊÝ¸±¡×¡©
¡¡¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ï¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¡Ê¶¯À©ÊÝ¸±¡Ë¤ÈÇ¤°ÕÊÝ¸±¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤â»ö¼Â¾åÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤Æ¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÈÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÃÆþ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶¯À©ÊÝ¸±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëË¡Åª¤ÊÈ³Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇ¤°ÕÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆþ¤Ï»ö¼Â¾å¶¯À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¡Ö¼«Æ°¼ÖÂ»³²Çå½þÊÝ¾ãË¡¡×¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å¤ÎÉü¶½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¤¬µÞÌ³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬ºÇÄã¸Â¤ÎÊä½þ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ÎÎò»Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢1914Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ½é¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¯À©ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ë¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÊä½þ¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñ¤¬Ì±´Ö¤Î¶ÈÌ³¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÊä½þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±Ì¤²ÃÆþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤
¡¡Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤¬»ö¼Â¾åÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾å½Ò¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÐ¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¶â¤Î¸ÂÅÙ³Û¤â¡Ö»àË´¡×¤Ç3000Ëü±ß¡¢¡Ö¥±¥¬¡×¤Ç120Ëü±ß¡¢¡Ö¸å°ä¾ã³²¡×¤ÏÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿Åùµé¤Ë¤è¤Ã¤Æ75Ëü±ß¤«¤é4000Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÆâÍÆ¤äÀÕÇ¤¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ»³²Çå½þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢²áµî¤ÎÈ½Îã¤ò¸«¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó5²¯2800Ëü±ß¤â¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î²Ã³²¼Ô¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º¹³Û¤ÎÌó5²¯±ß¤Ï¼«¿È¤Î»ñ»º¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ç¤ÏÂÐÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Ï°ìÀÚ¤Õ¤¯¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä½êÍÊª¡¢¸ø¶¦¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤«¤éÊä½þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¿ÍÊä½þ¤òÌµÀ©¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐÊª¤ÎÊä½þ¤òÌµÀ©¸Â¤È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¾¼Ö±¿Å¾ÆÃÌó¡×¤ä¡¢¸¶ÉÕ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î»ö¸Î¤âÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¯ÆÃÌó¡×¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤¬Êä½þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÛ¸î»ÎÈñÍÑÆÃÌó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÇ¤°Õ¡×¤ÎÊÝ¸±¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êä½þÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÏÉ¬¿Ü¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î°ìÉô¤äÂç¼ê±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þ¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÂ»³²Çå½þË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Âç¼ê±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¤â¼«¼ÒÆâ¤ÇÊä½þ¤ò¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎã³°Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£