¡Ú½éÅÐÄ£¡ÛÄé¤«¤Ê¤á¿·»ÔÄ¹¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê´èÄ¥¤ë¤¾¡×20Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ÔÄ¹¸òÂå¡¡Ê¡²¬¡¦ÂçÌî¾ë»Ô
½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¼Ç¤¤·¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿Äé¤«¤Ê¤á¤µ¤ó¤¬12ÆüÄ«¡¢½é¤á¤Æ»ÔÌò½ê¤ËÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢ÂçÌî¾ë»ÔÌò½ê¤Ë½é¤á¤ÆÅÐÄ£¤·¤¿Äé»ÔÄ¹¤Ï¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¿¦°÷¤«¤é²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äé»ÔÄ¹¤Ï8·î¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¡¢9·î7Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÌî¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¾ë»ÔÄ¹¤Î¸òÂå¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£½÷À»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÌî¾ë»Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï½¡Áü»Ô¤Ë¼¡¤¤¤Ç2¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÌî¾ë»Ô¡¦Äé¤«¤Ê¤á»ÔÄ¹
¡ÖÂçÌî¾ë¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢µë¿©¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×
¤½¤Î¸å¡¢¿¦°÷¤òÁ°¤ËÄé»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤Ë¿¦°÷¤È°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äé»ÔÄ¹¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢2029Ç¯9·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£