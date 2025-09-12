ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡Ä°ËÆ£º»è½¡ß¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¦¤³¤È
¤¿¤È¤¨¤Ð¿¦¾ì¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£²¾¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò°ì¿·¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤ÎOK¤¬½Ð¤¿¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÇ¤¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡×¤È¾å»Ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÅ¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Ê³ØÀè¤òÁª¤Ö¡¢½¢¿¦Àè¤òÁª¤Ö¡¢»Å»ö¤Ç¶ÈÌ³¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¡×¾ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¿Æ¤ä¾å»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤¤Ã¤È¥â¥Î¤òÂ¿¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡Ö²¿¤«¤¬°ã¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ç°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë°ËÇÈ¤Þ¤¸¤à¤À¡£
¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¡¢²Æì»º¥¢¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡¦¥é¥à¼ò¤òÂ¤¤ë¡×¤È·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¤È¤¤Ë´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢Í¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÆîÂçÅìÅç¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥é¥à¼òÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥¹¥é¥à¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¶â¾ëÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤µ¤ó¤¬¼¹É®¡¢2010Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ö¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡×¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Þ¤¸¤à¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÄ©¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é²Æì»º¤Î¥é¥à¼òºî¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¶â¾ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¸¤à¤¬¡Ö²¿¤«¤¬°ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®Àâ¸½Âå8·î9·î¹çÊ»¹æ¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÂÐ¤·¤Õ¤¿¤ê¤¬»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£
°ãÏÂ´¶¤Ï¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Õ¥Ã¥¯
¨¡¨¡¶â¾ë¤µ¤ó¤â¤Þ¤¸¤à¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÊú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ï°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶ÅÄ¡Ë¡§°ãÏÂ´¶¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤È¯¸«¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ËÆ£º»è½¡Ê°Ê²¼¡¢°ËÆ£¡Ë¡§¥»¥ó¥¹¤Î»î¤·¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡§»ä¤âº»è½¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢°ì½ÖÊú¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÍ½´¶¤¬Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¸¤à¤¬¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢º»è½¤µ¤ó¤Î¤Ò¤é¤á¤¤¤¿É½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡£¤â¤·¡¢¤Þ¤¸¤à¤¬¥Á¥é¥·¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤â¤¦¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ò¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¾®Àâ²È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¸¤à¤ä¶â¾ë¤µ¤ó¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ù¤Êý¸þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤¢¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤È¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ
¨¡¨¡²Æì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¸¤à¤Ï¡Ö²Æì»º¥é¥à¼ò¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆîÂçÅìÅç¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ËÆ£¡§»ä¤Ï¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢Ìò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç¼«¿È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯±éµ»¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë²Æì¤ÎÊý¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤¿¤ê²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¤½¤¦¿®¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤ÇÍÑ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Þ°ËÇÈ¤Þ¤¸¤à¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¡§Êý¸À¤Ë¤ÏÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤¬¿§Ç»¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â²ÆìÊý¸À¤¬¤â¤ÄÌÌÇò¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¼Åµ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿¿¿´¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¡Ö¤Þ¤¸¤à¡×¤ÈÆÉ¤à¡Ë¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¡§¤Þ¤¸¤à¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¨¡¨¡ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡§¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤¸¤à¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸þ¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡§¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢½÷À¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤¬¤¤¤Á¤ÉºÃÀÞ¤·¤¿¤Ò¤È¤ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ò¤È¤Î¡¢¿·¤¿¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤È±Ç²è¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÊª¸ì¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯6·î¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ë
°ËÆ£º»è½¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤µ¤¤¤ê¡Ë1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¼Çµï¤Î¥»¥ó¥¹¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¡Ù¡Ê22¡Ë¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù¡Ê23¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡Ê22/CX¡Ë¡¢¡Ø½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê22/NHK¡Ë¡¢¡Ø¤â¤â¤µ¤ó¤È7¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¥²¡¼¥Î¡Ù¡Ê22/NHK¡Ë¡¢¡Ø¥·¥Ã¥³¥¦!!¡Á¸¤¤È»ä¤È¼¹¹Ô´±¡Á¡Ù¡Ê23/EX¡Ë¤Ê¤É¡£2024Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Îº´ÅÄÆÒ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤Ï¡Ë1962Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡£2003Ç¯¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2005Ç¯¡¢¡Ø¥«¥Õ¡¼¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡Ù¤ÇÂè1²óÆüËÜ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Æ±ºî¤Ï2009Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ù¡Ø¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¤Î¿©Âî¡Ù¤Ê¤ÉÈþ½Ñ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ØÌµÍÑ¤Î¿Í¡Ù¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®Àâ¡ÖÌµÍÑ¤Î¿Í¡×¤Ï¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ù¤Ë½ê¼ý¡Ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¡©¡¡°ËÆ£º»è½¤È¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬¸ì¤ë¡Ö±³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÏÃ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê
