¹áÀî¸©Î©´Ýµµ¶¥µ»¾ì¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¡ºÆÊç½¸¤Ç¤â¡Ö±þÊç¤Ê¤·¡×
¹áÀî¸©Î©´Ýµµ¶¥µ»¾ì¡¦³°´Ñ¡Ê¹áÀî¸©¶µ°ÑÄó¶¡¡Ë
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Î©´Ýµµ¶¥µ»¾ì¡Ê´Ýµµ»Ô¶âÁÒÄ®¡Ë¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡ÊÌ¿Ì¾¸¢¡Ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤òºÆÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¡Ö±þÊç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È12Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤ËÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¤ò±Ä¤àStNet¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤¬Ç¯´Ö2015Ëü±ß¤Ç¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Î·ÀÌó¤ò¤·¡¢2025Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢¡ÖPikara¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡StNet¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òµ¡¤ËÇ¯´Ö1200Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬±þÊç¤¬¤Ê¤¯¡¢¶â³Û¤ò1000Ëü±ß¤Ë²¼¤²¤ÆºÆÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¶µ°Ñ¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©Î©´Ýµµ¶¥µ»¾ì¤Ï3Ëü¿Í¼ýÍÆ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó33Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£