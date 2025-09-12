¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈYouTuber¤¿¤¯¤ª¤ó¤¬»×¤ï¤ºµã¤¤¤¿¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÏÊØÍø¤À¡£SNS¤ò³«¤±¤Ð¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉþ¡¢²Ä°¦¤¤¥á¥¤¥¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤Ê¤¤Æ¿Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬È¯¿®¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ÎÈ¯¸À¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Íî¤Á¹þ¤à½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¤·¤ó¤É¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
µ¤»ý¤Á¤¬ºÉ¤®¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿Æ°²è¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡¼¡¼¡£
1989Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°°é¤Á¡¢¥¦¥£¡¼¥óºß½»¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô´ï³Ú²Ê¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶¤ò·Ð¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î²Ê¤ËÆþ³Ø¡¢Æ±Âç³Ø¥Ô¥¢¥Î²Ê½¤»Î²ÝÄø¤òËþ¾ì°ìÃ×¤ÎºÇÍ¥½¨¤ÇÂ´¶È¡£2016Ç¯¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥¨¥Í¥¹¥¯¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Ô¥¢¥ÎÉôÌçÂè2°Ì¼õ¾Ï¡£¹ñÆâ³°¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Â¾¡¢2000Ç¯¤ËYouTube¤Ë¤Æ¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¸½ºß¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯²ó°Ê¾å¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â32Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¡¼¥óºß½»¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯·ÏYouTubeÈÖÁÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×)¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯²óÄ¶¤¨¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï32Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÈÖÁÈ¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý!¡¡¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£YouTubeÈÖÁÈ³«Àß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤ÏYouTubeÈÖÁÈ¤ò³«Àß¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Â³¤¯¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤¬Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡£
ÈÖÁÈ»ëÄ°¸å¤ÎÎ®½ÐÀè¤Ï¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥óÆ°²è
¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î³¹¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ò¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤êÃÆ¤»Ï¤á¤ë´ë²è¤ä¡¢Í³½ï¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥«¥Õ¥§¤ËµÒ¤È¤·¤ÆÆþÅ¹¤·¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃÆ´Ý¸ò¾Ä¤¹¤ë´ë²è¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¤¿¤¯¤ª¤ó¡É¤Î¿ÍÊÁ¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕÃæ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤½¤Î¾ì¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¡ÈÃÆ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸ò¾Ä¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¾ï¤Ë¤¿¤¯¤ª¤ó¤ÏÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¿Í²û¤³¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¡È¤¿¤¯¤ª¤ó¡É¤Ï¼Â¤Ë³Ú¤·¤²¤Ê¤Î¤À¡£µ¤Æñ¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤½¤Î¾ì¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¿Í¤Ë¤âÅÁÀ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡×
¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¡£¤½¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡È¤¿¤¯¤ª¤ó¡É¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£SNS¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¤ÎÌþ¤ä¤·Æ°²è¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤Î»×ÏÇ¤â¤Ê¤¤Èà¤é¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ©ºîÂ¦¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÎ®ÆþÀè¤äÎ®½ÐÀè¤¬10¸Ä¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¿¤¯¤ª¤óTV¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤¿Á°¸å¡¢¤½¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤É¤³¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¼¡¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î8¸Ä¤¯¤é¤¤¤¬¤Ê¤ó¤È¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥óÆ°²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£½é¤á¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÊý¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ËÍ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢AI¤¬¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤â²òÌÀ¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤«¡ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç
¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç±éÁÕ¤Î¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¯¤¸¤±¤º¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ëÊýË¡¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÊú¤¨¹þ¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡£·ù¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¬¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬°ì¿Í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¿Í¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Î¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸À¤¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤¿¤¯¤ª¤óTV¡Ù¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Î¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡ÈÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡É¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÅöÆü¤Î¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Î¶ÛÄ¥¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¤â¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¿¤¯¤ª¤ó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¤â¤¦À¸¤¤ë¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤ª¤ó¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Î¿ô¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ç¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤¤¤ä¡¢°ì¿Í¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¡Ø¤¿¤¯¤ª¤óTV¡Ù¤ÏÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñ¶¤â¿Í¼ï¤â±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤à¡È¤¿¤¯¤ª¤ó¡É¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÇÆüËÜ¿Í¥½¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ8·î¤Ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤·¡Ö¡Ø¤¿¤¯¤ª¤óTV¡Ù³«Àß5¼þÇ¯µÇ°¤Î¥½¥í¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ9¤«½ê10¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ï4¿Í¤À¤±¡£¡Ö¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¤¬Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç
