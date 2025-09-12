EV¤Ë¡Ö¥Ý¥óÉÕ¤±¡×¤Ç¤¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¡¡1.5L¤Î¾®·¿¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼È¯É½¡¡¥Û¡¼¥¹¼Ò
ÍÆ°×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½
ÆâÇ³µ¡´Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¡¼¥¹¡ÊHorse¡Ë¼Ò¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡ØC21¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¡Ú¥Þ¥Ä¥ÀMX-30 R-EV¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´23Ëç
¼«Á³µÛµ¤1.5L 4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈ¯ÅÅµ¡¤È¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿¹½À®¤À¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ95ps¤òÈ¯À¸¤·¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢EV¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥é¥ó¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ë¤ä¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ë¡¢²£ÃÖ¤¤Þ¤¿¤Ï½ÄÃÖ¤¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤À¡£
¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡ØC15¡Ù ¥Û¡¼¥¹
¤µ¤é¤Ë¡¢D¥»¥°¥á¥ó¥È¼Ö¤ä¾¦ÍÑ¼Ö¸þ¤±¤Ë¡¢163ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¹çÀ®Ç³ÎÁ¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥á¥¿¥Î¡¼¥ëº®¹çÇ³ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸åÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë²¤½£¤Î¥æ¡¼¥í7ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¼ÖÎØ¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£EV¤Î¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê²óÅ¾¿ô°è¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢Áû²»¡¦¿¶Æ°¡¦¾×·â¡ÊNVH¡ËÍ×·ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¡£
¥Û¡¼¥¹¼Ò¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¼¥ËCEO¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¡ÊREEV¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Â®¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£C15¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¼Ò¤ÎBEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òREEV¤ØÅ¬±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£REEV¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Û¡¼¥¹¼Ò¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¡¢µÈÍøµ¥¼Ö¡¢¥¢¥é¥à¥³¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£