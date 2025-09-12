èßÅÄµ×»Ò67ºÐ¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹¤ÇÆ²¡¹¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡ÁýÅÄµ®µ×¤¬¥¨¥¹¥³¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò¡Ê67¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù½éÆü¥×¥ì¥ß¥¢¸ø±é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿èßÅÄµ×»Ò
¡¡À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯FASHION¡ßMUSIC¡ßDANCE¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¡¢9·î12Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±½ê¤Ë¤ÆÆüËÜºÆ¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿200Ãå°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²»³Ú¤Ï¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÖLe Freak¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥â¥¿¥ó¤¬Ã´Åö¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¡ÈÀ¸¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òºÌ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¡¢¿¹À±¤â»²²Ã¡£èßÅÄ¤Ï¡¢67ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥°¥í¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤É÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤«¤ÃÊâ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÁýÅÄ¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥·¥ç¡¼¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤Ë¡Ë¤´¤é¤ó¤¤¤ì¤¿¤¤¤ï¤è¤Í¡£ÉñÂæÎ¢¡£»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£2025Ç¯»ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¡£2023Ç¯¤Î¾åÎ¦¤ÎºÝ¤â´Ñ·à¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
