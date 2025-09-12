¡ÈºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¡É ÈïºÒÃÏ¤ÎËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¯ 1½µ´Ö·Ð²á¤·¤¿Éüµìºî¶È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬Èï³²¤«¤é12Æü¤Ç1½µ´Ö¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤âÉüµìºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é°ì½µ´Ö¡£ÅÅÃì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÙ¹¾ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÉüµì¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÄ®¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±12Æü¤âºî¶È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤Þ¤À»Ä¤ëÂæÉ÷15¹æ¤ÎÄÞº¯¡£
¡ÊÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Î»Ù±ç¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤¯¤¸¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë
¡ÖÎµ´¬¡£Îµ´¬¤À¤¾～¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
ÀÅ²¬Ž¥ËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ï¡¢É÷Â®75¥áー¥È¥ë¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤ËÇ§Äê¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³ÝÀî»Ô¤ä¾ÆÄÅ»Ô¡¢°ËÅì»Ô¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤âÎµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Î½»ÂðÈï³²¤Ï1948Åï¤Ë¤Î¤Ü¤ëÃæ¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìó170¸Í¤¬²°ÆâÇÛÀþ¤Ê¤É¤ÎÉüµì¤¬¤Ç¤¤ºÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡Ö¡Ê¤³¤Î1½µ´Ö¡ËÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤/º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÜÆ°¼êÃÊ¡×
ÈïºÒ¤·¤¿½»Âð¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤â´¤¤äÌÚ¤Ê¤ÉºÒ³²¤´¤ß¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯ºÒ³²¤´¤ß¡£»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤¬¤ì¤¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¡Ä¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ÖÇÈ¤Î²»¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤¬¤ì¤¤ÎÍÉ¤ì¤ë²»¤¬¶Á¤¯¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÀÅÇÈ³¤´ß¤Ç¤¹¡£³¤´ßÀþ¿ô100¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Î¥¬¥ì¥¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤´ß¤ËÀÑ¤ß¤¢¤¬¤ëºÒ³²¤´¤ß¡£³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¤¤äÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¡£¤´¤ß¤Ï¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆÍÉ÷¤Î¶¼°Ò¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ºÒÍâÆü¤«¤éºÒ³²¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÅÇÈ³¤´ß¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç1142¥È¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤¿¤á¿·¤¿¤ËºÒ³²¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Èï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ºÙ¹¾ÃÏ¶è¤«¤éÌó25Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤¢¤ë¡ÖÅìÌ¾Ž¥ËÒÇ·¸¶¥¤¥ó¥¿ー¡×¶á¤¯¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÀÅÇÈ³¤´ß¤ËÈæ¤ÙÇÜ¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬ÆÍÉ÷Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËËèÆü±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ëºÒ³²¤´¤ß¤ÏºÇÂç¤ÇÌó600¥È¥ó¡£ÁáµÞ¤Ê¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤«¤é¤ÎÈÂ½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµì¤Ï¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¿·¤¿¤ËÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë²ÝÂê¡£ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ï¡¢¤¬¤ì¤½èÊ¬¤Ë½¼¤Æ¤ë6²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¤·¼õ¤±Æþ¤ì¤ÈÈÂ½Ð¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü²½¤¹¤ëÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢»Ù±ç¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆ°¤¤â¡£
¡Ê¿¦°÷¡Ë
¡ÖÇÛµë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÒ³²»þ¿©ÎÁ»Ù±ç¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï12Æü¤âÄ¹¤¤Îó¤¬¡£²ÈÂ²Ê¬¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤òÂÞ¤ËµÍ¤á»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤âÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢12Æü¤«¤éÂ¾¤Î»ÔÄ®¤Î¿¦°÷30¿Í¤¬ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢Èï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ÈÀ¸³èºÆ·ú¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹13Æü¤«¤é3Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¡¦¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ç¤ÏÊ¿Æü60¿Í¡¦µÙÆü100¿Í¤ÎÄê°÷¤Ç°ú¤Â³¤9·îÃæ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ºÒ¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éüµì¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜ ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¤ÈÃæ·Ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ùËÜ»ÔÄ¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¿ùËÜ»ÔÄ¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÄÅÀî¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÅ²¬¸©Ä£¤«¤éÃæ·Ñ¡Ë
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
È¯ºÒ¤«¤é1½µ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤âºÒ³²Éüµì¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê1½µ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¸©Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¾¯¤·¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤ºÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈïºÒÃÏ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤Î¥Ëー¥º¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÒ³²¤¬¤ì¤¤ÎÊÒÉÕ¤±¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©»ö¤Î»Ù±ç¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿²Çñ¤Þ¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢»ÔÌ±¤Î¥Ëー¥º¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¡¢¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´Ä¶À°È÷¤¬°ìÈÖµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¿²Çñ¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾Àß½»Âð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡¢¥Ëー¥º¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²¾Àß½»Âð¡¢¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸½¾õ¤Ï²õ¤ì¤¿²È¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢À¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÆÀÌ¡¢Í§¿Í¤Î¤ªÂð¤Ç¤ªµÙ¤ß¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì»þÈòÆñ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÈòÆñ½ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¹´Û¤È¤«Ì±½É¤È¤«¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ô±Ä½»Âð¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈïºÒ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢º£¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÈïºÒ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤Þ¤º¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊý¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ëÊý¡¢¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¸©³°¤ÎÊý¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤½¤³¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤´¿ÆÀÌ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¥×¥í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¸½¾ì¤Ë±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
º£¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¡Ö0548-22-5187¡×¤³¤Á¤é¤ËÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¶ËÎÏ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿©»ö¤Î»Ù±ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢°û¤ßÊª¤Î»Ù±ç¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢°û¤ßÊª¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÅÐÏ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
ËÜÅö¤ËÂçË»¤·¤¤Ãæ½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½»Ù±ç¡¢Éüµì»Ù±ç¡¢ÂçÊÑ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò»ÔÄ¹¤´¼«¿È¤âÂÎ¤ÎÊý¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¤Ï¤¤¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤µ¤¢¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢º£¡¢ÃÄÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉüµì»Ù±ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¡ÁýÅÄ ±Ñ¹Ô ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ï¤¤¡¢»ä¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡¢¤â¤¦ÈïºÒ¤ÎÍâÆü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤È¡¢¤À¤¤¤Öº®Íð¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÄ¹¤¯º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢Æü¡¹¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¾ðÊó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤âÃí°Õ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼êÂ³¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢·ë¹½¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤Í×·ï¤À¤Ã¤¿¤ê½çÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡Ä»ä¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÊÛ¸î»Î²ñÅù¡¹¤Î³Æ»ö¶È¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤½¤³¤ËÁêÃÌ¤ò¤Þ¤º¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½çÈÖ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÂ³¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ÁêÃÌ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
ÊÛ¸î»Î²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸©¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¡ÁýÅÄ ±Ñ¹Ô ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤½¤¦¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¸©¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÁêÃÌ¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¶â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¡¢¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏ¤Ç¤âÁêÃÌ²ñ¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£