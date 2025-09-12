Åìº¬»Ô¤Î50Âå½÷À¤¬¶â²ô3000Ëü±ßÁêÅöÈï³²¡¡·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¼ê¸ý¡¡»³·Á¸©Æâ¤ÎÈï³²³ÛµîÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·
»³·Á¸©Åìº¬»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¤¬·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤é¶â²ô1560¥°¥é¥à¡¢»þ²Á3000Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìº¬»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï9·î8Æü¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂçºåÉÜ·Ù·º»öÆó²Ý¤Î¥¥¿¥¸¥Þ¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂçºå¸¡»¡Ä£¤Î¥¿¥±¥À¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç»ñ»º¾õ¶·¤òÊ¹¤«¤ì¡¢½÷À¤¬¶â²ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÍÆµ¿¤¬À²¤ì¤ë¤Þ¤Ç¶âÍ»Ä£¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢½÷À¤¬¶â²ô¤ò»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼«Âð¤Î³°¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤¬»æÂÞ¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¶â²ô¤Ï1560¥°¥é¥à¤Ç¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½3000Ëü±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÏµîÇ¯¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤¬²áµîºÇ°¤Î3²¯2155Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï8·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö3²¯1790Ëü±ß¡×¤Ë¾å¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈï³²¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈµîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£