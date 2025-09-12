º´Æ£·ò¡¢¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÈÄ¶¥É¥¢¥Ã¥×¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ï¡¼¥È²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤°¤â¤°·ò¤¯¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó!!¡×¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ´¶¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù¤ë»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¡Ä¡ª¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÈÄ¶¥É¥¢¥Ã¥×¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Îº´Æ£·ò
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¶¾Çþ¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡È¥É¥¢¥Ã¥×¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Ð²°¤ÎÅ¹Æâ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡¢¤â¤°¤â¤°·ò¤¯¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó!!²Ä°¦¤¤¡Á¡Á!!¡×¡Ö¤¿¤±¤ë¤¯¤óÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªÁ´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¥á¥Ý¥¹¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ Á´Éô¹¥¤¤È¤¯¤Ë5ËçÌÜ¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¡×¡Ö¹¬¤»´¶¤¸¤ë¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤ª¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë·ò¤µ¤ó¹¥¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
