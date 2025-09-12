¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÊ¿ÏÂÅç¡Û¼Ä¸¶ÚðÌï¡¡¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤ò·Ñ¾µ¡¢Â¸ºß´¶¼¨¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÊ¿ÏÂÅç¡×¤Ï13Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£12Æü¤ÎÁ°¸¡Æü¡¢Æ°¤¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬¼Ä¸¶ÚðÌï¡Ê24¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£
¡¡Ê¿ÏÂÅçÁ°Àá¤Î71¼þÇ¯¤Çº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¤¬¶î¤ê¡¢Ä¾Àþ·Ï¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿71¹æµ¡¤ò°ú¤¤¤¿¼Ä¸¶¡£¡Ö¸¶ÅÄÍº¼¡Áª¼ê¤ÈÂ¹ç¤ï¤»¤·¤ÆËÍ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÈÉ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ï¥°¥Ã¥¹¥êÌ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£Á°Áà¼Ô¤Î¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ñ¾µ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡7·î¤ÏÊ¡²¬¡¢½»Ç·¹¾¤ÇÍ¥½Ð¡£5·î°Ê¹ß¤ÎÍè´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¡Ê26Ç¯Á°´ü¡Ë¤ÏÁ°¸¡»þÅÀ¤Ç5.95¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤â½½Ê¬¤À¡£½éÆü¤Ï5R5¹æÄú¡¢10R3¹æÄú¤Î2Áö¡£ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£