¾´ý¤Î½÷Î®²¦ºÂÀïÄ©Àï¼Ô¤ËÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®2´§¡¡Âè1¶É¤Ï10·î22ÆüÅìµþ¡¦ÄØ»³Áñ¤Ç
¡¡¾´ý¤ÎÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®2´§¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè15´ü½÷Î®²¦ºÂÀïÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÃæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¡Ê27¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢118¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£À¾»³¤Î½÷Î®²¦ºÂÄ©Àï¤Ï2´üÏ¢Â³¡£Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®²¦ºÂ¡Ê33¡Ë¡á½÷Î®5´§¡á¤ËÄ©¤à5ÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢10·î22Æü¤ËÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Àè¼êÃæ¡¢¸å¼êÀ¾»³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¶É¡£¡ÖÆñ²ò¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿À¾»³¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ËÃæ²¦¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£º£²ó¤Ç2´üÏ¢Â³Ä©Àï¡£¡Ö²¿ÅÙ¤«Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔ½ÐÍè¤ÊÆâÍÆ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤¾´ý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Ãæ¤Ï¸µ¾©Îå²ñ»°ÃÊ¤Ç¡¢ºòÇ¯½©¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¾©Îå²ñ¤òÂà²ñ¤·½÷Î®´ý»Î¤ËÅ¾¸þ¡£½÷Î®¤Î¡È¿·¶½ÀªÎÏ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤«¤é¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£À¾»³¤È¤Ïº£²ó¤¬¸ø¼°Àï½é¼ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÐ¶É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¶É¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Âè1¶É¡¡10·î22Æü¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×
¡¡Âè2¶É¡¡11·î12Æü¡¡Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡Ö·´»³¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×
¡¡Âè3¶É¡¡11·î19Æü¡¡»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¡ÖÅ·Æ¸¥Û¥Æ¥ë¡×
¡¡Âè4¶É¡¡12·î8Æü¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ö¾´ý²ñ´Û¡×
¡¡Âè5¶É¡¡12·î15Æü¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ö¾´ý²ñ´Û¡×