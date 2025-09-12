ÈþÉÍ¸¶È¯¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤âÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ø¡¡´ØÅÅ¡¢¿·Àß¤Ë¸þ¤±5Ç¯¤«¤±
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬ÈþÉÍ¸¶È¯¡ÊÊ¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¡Ë¤Ç·×²è¤¹¤ë¸¶È¯¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â³«»Ï¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£2030Ç¯¤´¤í¤Þ¤ÇÌó5Ç¯¤«¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Íè½µ¤Ë¤â·×²è¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÅÅ¤ÏÈþÉÍ¸¶È¯¤ÎËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤ÈÆîÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ¼Á¤ä³èÃÇÁØ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¸õÊäÃÏ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¡£ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤ËÃæÃÇ¤·¤¿10Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¦¤Î»³ÃÏ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡À¤Âå·¿¸¶È¯¡Ö³×¿··Ú¿åÏ§¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¿·Àß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£