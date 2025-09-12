·ÐÃÄÏ¢¡¢Ë¡¿ÍÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò¤±¤óÀ©¡¡Äó¸À¡ÖÅê»ñ¤äÄÂ¾å¤²¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤Ï12Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤ÎÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ë´Ø¤·¡Ö¹ñÆâÅê»ñ¤äÄÂ¾å¤²µ¡±¿¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢26Ç¯4·î¤«¤éËÉ±ÒÆÃÊÌË¡¿ÍÀÇ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤ä¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤Çµð³Û¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÃæ¤ÇÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äó¸À¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¡¿ÍÀÇÎ¨¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢Í¥¶øÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ç´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¼Â¸úÀÇÎ¨¤¬¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤¾å¤²¤Î¼Â»Ü¤Ç¡Ö¡Ê´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¡ËÎ©ÃÏ¶¥ÁèÎÏ¤¬Â¾¹ñ¤ËÂç¤¤¯Îô¸å¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£