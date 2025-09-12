¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö±§Ãè¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±§Ãè¿Í¤µ¤ó¡¢À§ÈóÃÏµå¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢¡Ö·î¤È¤«À±¤È¤«£Õ£Æ£Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÅê¹Æ¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¡Ø±§Ãè¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¹¤¤±§Ãè¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Ç¤â¡ÄÃÏµå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Äº£¤ÏÃÏµå¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ÎÊ¸ÌÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¡¤¤Ã¤È°å³Ø¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Ê¤¡¡Á¤ó¤Æ´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡¡£Á£Ì£Ó¤Ê¤É¤ÎÆñÉÂ¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤µ¤ó¡¢À§ÈóÃÏµå¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
