¥É¥é£±¸õÊä¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤éÂç³ØÀ¸£¸¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬£±£²Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô°ìÍ÷¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£¸¿Í¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê¹âÀî³Ø±à¡Ë¤¬Äó½Ð¡£¸½ºß¤Ï£¸·î½é½Ü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÉé¤Ã¤¿±¦Â¼ó¤Îð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë·ÄÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦³°´ÝÅìâÃÅê¼ê¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë¤é¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Äó½Ð¼Ô¤Ï£´£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï£±£°·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£