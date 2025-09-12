ÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¡¡¿·¤¿¤Ë¾®Àô»á¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤ë¡¡5¿Í¤¬½ÐÇÏ¤Ø¡ÄÀìÌç²È¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤À¤ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×ËãÀ¸»á¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤â
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦°ËÃÏÃÎ±Ñ»Öµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Àô»á¤Ï13Æü¸áÁ°¤ËÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¡£¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂÐ±þ¤·¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¾®Àô»á¤ÏÍè½µ¸åÈ¾¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿´ßÅÄÇÉ¤Î°ìÉô¤ä¡¢¿ûÉûÁíºÛ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Ø±Ä¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢43¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ëËãÀ¸ÇÉ¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¤â¤È¤ò¸õÊä¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ÖËãÀ¸·Ø¤Ç¡×¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬ËãÀ¸»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¤¬10Ê¬¤Û¤ÉÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢12Æü¤Ï¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ìÀÐÇË¼óÁê¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÊó¹ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÁá¤µ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¤ÈºÇ¿·¤Î¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º´é¤Ö¤ì¤Ï¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢¾®ÎÓ»á¡¢¹â»Ô»á¤Î5¿Í¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÀµ¼°¤Ê½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÐÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¡¢Íè½µ°Ê¹ß¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½ÐÇÏ²ñ¸«¤Î½çÈÖ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Ø±Ä¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯É½ÌÀ¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢°ìÈÖ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤È¤ê¡¢¾®ÎÓ»á¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤ÇÀµ¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÁá¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÂÐÎ©ÀªÎÏ¤«¤é¹¶·âºàÎÁ¤äÈãÈ½ºàÎÁ¤òÃµ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄ¥¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¾®Àô»á¤äÎÓ»á¡¢¹â»Ô»á¤Ï¿µ½Å¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»Ç¤¤¡¢¸å¤«¤éÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÎäÀÅ¤Ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿É½ÌÀ¤Î»ÅÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤âÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤¬À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤âº£²ó¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àô»á¤âÅÞ°÷É¼¤äÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î¿ô»ú¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ï¤½¤³¤½¤³ÅÞ°÷É¼¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬±ÊÅÄÄ®¤Ç¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀÐÇË¼óÁê¤¬Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿108É¼¤ÎÅÞ°÷É¼¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©
°ìÄêÄøÅÙ³ä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²¾Äê¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½¿¦³ÕÎ½¤Î¾®Àô»á¤äÎÓ»á¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤â²¿¤È¤Ê¤¯ÀÐÇË¼óÁê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Í¤âÅÞ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀÐÇËÉ¼¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤À¸«ÄÌ¤¹¤Î¤ÏÁá¤¤¤«¤È¡£
¡½¡½µÄ°÷É¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
µÄ°÷É¼¤Ï¤è¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µÄ°÷É¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¿Ø±Ä¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÖÅÙÌ¤Äê¤ÎµÄ°÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌîÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÁá¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇÉÈ¶¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡©
ÀÎ¤ÏÇÉÈ¶¤Î¿ÆÊ¬¤¬¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ë¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë4¿Í¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«Ê¹¤¯¤È¡¢
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÌ®¤äµÄ°÷Æ±»Î¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Æ°¤±¤Ð²¿½½¿Í¤«¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¿û»á¤ÏÁ°¤«¤é¾®Àô»á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤È´ßÅÄ»á¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µì´ßÅÄÇÉ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÎÓ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄºê»á¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿û»á¤Ï¾®Àô»á¤Î¸å¤í½â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄ»á¤Ï¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÎÎÓ»á¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¾®Àô»á¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤âµì´ßÅÄÇÉ¤Î¿Ø±Ä¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¤Î´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ÀÐÇË»á¤âÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Í£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¿Í¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËãÀ¸»á¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤«¤Ë¤âµÄ°÷É¼¤ÏÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤«¤é1Ç¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç1¿Í·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡©
¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°²ó¤â¾®Àô»á¤¬°ì»þ´üËÜÌ¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¼ºÂ®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤êº£²ó¼«Ì±ÅÞ¤¬Áªµó¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¯¤«¡¢Ã¯¤¬¿¤Ó¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ë¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁíºÛÁª¤äÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿û»á¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¾®Àô»á¤ò¼´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¤ÏÁ°²ó¤È°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ°²ó¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï±ÊÅÄÄ®¤âÈó¾ï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£