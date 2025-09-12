HANA¤¬10·î¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£Ø¡×½Ð±é¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÛØ¸¶Ëã´õ¼ÒÄ¹¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿
½©²þÊÔ¤Î²þÊÔÎ¨¤Ï12¡¦2¡ó¡£Ëè½µ½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¶âÍË¿¼Ìë0¤«¤é¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢10·î¤«¤é¡¢·î¥¤¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ7¿ÍÁÈ½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡¢HANA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÛØ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
HANA¤Ï¡ÖBMSG¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÎÏÃ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
HANA¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀôË¼Êæ»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡×¤¬È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£10·î2Æü¤«¤éÌÚÍË¸á¸å6»þÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÛØ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àô¤µ¤ó¤ÎÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£