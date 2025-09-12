²áµî5Ç¯¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬1¡¥1ºÐ¾å¾º¡¢79ºÐ¤Ë
Ãæ¹ñ¹ñ²È±ÒÀ¸·ò¹¯°Ñ°÷²ñ¤ÎÍë³¤Ä¬¼çÇ¤¤Ï9·î11Æü¡¢¹ñÌ³±¡ÊóÆ»ÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬2020Ç¯¤è¤ê1¡¥1ºÐ¾å¾º¤·¤Æ79ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ÁËÌµþ¡¢Å·ÄÅ¡¢¾å³¤¡¢»³Åì¡¢¹¾ÁÉ¡¢Þ¶¹¾¡¢¹Åì¡¢³¤Æî¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï80ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢½»Ì±¤Î·ò¹¯¿å½à¤ÏÃå¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íë¼çÇ¤¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö²áµî5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î±ÒÀ¸·ò¹¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥ì¥Ù¥ë¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½À¡¢¸øÊ¿À¤¬»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¡¦¸þ¾å¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¥ì¥Ù¥ë¤¬»ýÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼ÀÉÂÍ½ËÉ¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢½»Ì±¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ï2020Ç¯¤Î23¡¥2¡ó¤«¤é2024Ç¯¤Î31¡¥9¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£½ÅÂç¤ÊËýÀÉÂ¤ÎÁá´ü»àË´Î¨¤Ï¤è¤êÀ©¸æ¤µ¤ì¡¢·ë³Ë¡¢B·¿´Î±ê¡¢¥¨¥¤¥º¤Ê¤ÉÅÁÀ÷ÉÂ¤ÎÈ¯ÉÂÎ¨¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÄã²¼¤Þ¤¿¤ÏÄã¤¤Î®¹Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íë¼çÇ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤È¸úÎ¨¤ò¶¦¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÅìÉô¡¢ÃæÉô¡¢À¾Éô¤Î1000¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î°åÎÅ¥ê¥½¡¼¥¹¤Î³Êº¹¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅ±ÒÀ¸µ¡´Ø¤Ï109Ëü¥«½ê¤ËÃ£¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï1578Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íë¼çÇ¤¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î°åÎÅ±ÒÀ¸»ö¶È¤Î¸ø±×À¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î´ðËÜ°åÎÅÊÝ¸±¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¿Í¿ô¤Ï13²¯¿Í°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþÎ¨¤Ï95¡óÁ°¸å¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤Î°åÎÅÈñÉéÃ´¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±ûºâÀ¯¤ÏÁ´¹ñ70¥«½ê¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î²þ³×¤È¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¥â¥Ç¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë