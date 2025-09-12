JR»Í¹ñ¤¬´Ê°×½É½ê5¹æÅ¹¥ªー¥×¥ó¤Ø¡¡ÃÛÌó50Ç¯¤ÎµìÊª»ºÅ¹¤ò²þÁõ¡¡¸ÅÌ±²È¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¡Ú¹áÀî¡Û
JR»Í¹ñ¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Ë´°À®¤·¤¿¿·¤·¤¤´Ê°×½É½ê¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ê¤¬¤ª¡×¤Î¶á¤¯¤Ëº£·î20Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÎë²» by 4S STAY¡×¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë´Ê°×½É½ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àJR»Í¹ñ¤¬¡¢5¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÃÛÌó50Ç¯¤ÎµìÊª»ºÅ¹¤ò²þÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î1ÅïÂß¤·¤Ç°ìÅÙ¤Ë5¿Í¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1ÇñÄ«¿©ÉÕ¤¤Î´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢1¿Í7600±ß¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÊJR»Í¹ñ»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡¿¹ÅÄ²íÍ´Ã´ÅöÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
JR»Í¹ñ¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÌó20Å¹¤ò³«¶È¤·¡¢Ç¯´ÖÇä¤ê¾å¤²2²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£