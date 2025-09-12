10Ç¯°Ê¾åÁÛ¤¤Â³¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È·ëº§¡¢à¹âÎð½Ð»ºá¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÄË¤ß·Ð¤Æ¡Ä43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²ÈÂ²3¿ÍàÈ¢º¬¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×
ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¹¬¤»¥ª¡¼¥éÉº¤¦»Ñ
¡¡41ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢È¢º¬¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°àÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¹Ô¤Ã¤ÆÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¢º¬¶¯Íå¡¡¸¼¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤ÇÌ©Ãå¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼êÅçÍ¥(43)¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÅç¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤È¶¦¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¤È¼êÅçÍ¥¤Î¤ä¤°¤Æ¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¸µ¡¹¼êÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¼êÅç¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÈÌó1Ç¯È¾¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡23Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÄêÆü¤è¤ê20Æü°Ê¾åÁá¤¯¤Î½Ð»º¤Ë¤Ê¤ê¶Ã¤¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢¹âÎð½Ð»º¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤ÎÀèÀ¸¤ä½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¡¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Â»º¤Ç¤·¤¿¡ª¿ØÄË¤ä½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä ¡×¤È¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¾å¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£