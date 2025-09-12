¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×à¶Ë¡¦¥ß¥Ë¾æá¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËSNS¾×·â
¡¡¹ñÆâ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSUMMER SONIC 2024¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖThanks Tygrssssss¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯°é¤Á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥é¡£
¡¡8Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎUBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMTV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É(MTV VMAs)¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¿¥¤¥é¤Ï¡¢ÁÍìþÉô¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤¾æ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¿¥¤¥é¤Ï¡ÖPush 2 Start¡×¤Î³Ú¶Ê¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Õ¥í¥Ó¡¼¥Ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£