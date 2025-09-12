à¤Ê¤ÞµÓáÁ´³«ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î50ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¤ã¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¥Í¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¡×¤ÎÀ¼
¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯àÄ¶ÈþµÓá¡õÈþÈ©¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ä
¡¡50ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁý´©¹æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤È°ì¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äµÓÁ´ÂÎ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¹õ¤Î°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¡×¡ÖÂ¡¢ºÙ¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¼º¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ªåºÎï¤Ç¤¹¥Í¡Á¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö°µ´¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£