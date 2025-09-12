¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¤Þ¤¿ÆîÊÆÀª¡ª11·î18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¹ñÎ©¤ÇÂÐÀï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´ÖPO¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬£¹·î12Æü¡¢11·î18Æü¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬17°Ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï78°Ì¡£½ç°ÌÅª¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë³Ê²¼¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂÐÀï·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁ°²óÂÐÀï¤·¤¿2019Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀï¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼ê¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÊÆ¥Á¡¼¥àÆÃÍ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£±Ê¬£°ÇÔ¡Ê£´ÆÀÅÀ£±¼ºÅÀ¡Ë¡£2019Ç¯¤Ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ï¡¢76Ê¬¤ËÃæÅçæÆºÈ¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢£±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11·î14Æü¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¤â¤¦£±»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¡£¸½¾õÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë10·î¤Î£²»î¹ç¡Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¡¢11·î¤Î»î¹ç¤ÏÁ´¤ÆÆîÊÆÀª¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬17°Ì¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï78°Ì¡£½ç°ÌÅª¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë³Ê²¼¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂÐÀï·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£±Ê¬£°ÇÔ¡Ê£´ÆÀÅÀ£±¼ºÅÀ¡Ë¡£2019Ç¯¤Ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ï¡¢76Ê¬¤ËÃæÅçæÆºÈ¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢£±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11·î14Æü¤ËËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¤â¤¦£±»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¡£¸½¾õÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë10·î¤Î£²»î¹ç¡Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¡¢11·î¤Î»î¹ç¤ÏÁ´¤ÆÆîÊÆÀª¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð