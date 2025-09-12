ÁýÅÄµ®µ×¡¢¸ÄÀÇÉ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡È½Ð±é¡ÉÂ¦¤Ë°ÕÍß¡Ö¤¢¤ì¡©»ä½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù½éÆü¥×¥ì¥ß¥¢¸ø±é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹À±¡õÁýÅÄµ®µ×¡õèßÅÄµ×»Ò
¡¡À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯FASHION¡ßMUSIC¡ßDANCE¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¡¢9·î12Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±½ê¤Ë¤ÆÆüËÜºÆ¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿200Ãå°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£²»³Ú¤Ï¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÖLe Freak¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡¢¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥â¥¿¥ó¤¬Ã´Åö¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¡ÈÀ¸¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òºÌ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëèßÅÄµ×»Ò¡¢¿¹À±¤â»²²Ã¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³°¥Ï¥Í¤·¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤É÷¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÎ¢¤Ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°áÁõ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤ò¥ß¥¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤ì¡©»ä½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ê¡£¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¡Ö¡Ä¤¢¤ì¡©»ä½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ëÁýÅÄ¤ËèßÅÄ¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¡ØÅíÂÀÏº¡Ù¡©¡×¤ÈÁýÅÄ¤Î½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ØÉ¹±ðhyoen2025-¶ÀÌæ¤ÎÌëºµ-¡Ù¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
