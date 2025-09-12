¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×·î¥¤¥Á¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤·èÄê¡ª¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ï10¡¦24
¡¡½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤Î½é´§¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬Íè·î24Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖHANA¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ç¡¢·î¥¤¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤ÞºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ë7¿Í¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£4·îÈ¯É½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤¬3¥«·î¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖBlue¡¡Jeans¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎòÂåºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¤òÃ´Åö¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·ANNX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¤Î·î¥¤¥Á¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤ò¡È¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SKY¡½HIÎ¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±¶É¤ÎÛØ¸¶Ëã´õ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£