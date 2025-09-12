JRÅì¡¢Àé¿ÍÌ¤Ëþ¶è´Ö26¡ó¡¡1¥¥íÅö¤¿¤ê1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï12Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤Î1¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢69Ï©Àþ203¶è´Ö¤Î¤¦¤Á30Ï©Àþ53¶è´Ö¤Ç¡¢Á´¶è´Ö¿ô¤ÎÌó26¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿Ï©Àþ¿ô¡¢¶è´Ö¿ô¤È¤â23Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ¤ÏÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¤¬Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¶è´Ö¤Ë´Ø¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¥Àè¤·¤ÆÂ¸ÇÑ¤Î¶¨µÄÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Í¢Á÷Ì©ÅÙ¤¬100¿ÍÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ï©Àþ10¶è´Ö¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¦±©ÅìÀþ¤ÎÌÄ»Ò²¹Àô¡½ºÇ¾å´Ö¤Î31¿Í¡¢¼¡¤¤¤ÇÄÅ·ÚÀþÃæ¾®¹ñ¡½»°±¹´Ö¤¬58¿Í¡¢²ÖÎØÀþ¹Ó²°¿·Ä®¡½¼¯³Ñ²ÖÎØ´Ö¤¬68¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÎ¦±©ÅìÀþ¤ÈÄÅ·ÚÀþ¤ÎÆ±¶è´Ö¤Ï±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡JRÅì¤ÈÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤¬º£¸å¤Îºß¤êÊý¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ×Î±Î¤Àþµ×Î±Î¤¡½¾åÁíµµ»³´Ö¡¢ÊÆºäÀþº£Àô¡½ºäÄ®´Ö¡¢¸ãºÊÀþÄ¹Ìî¸¶ÁðÄÅ¸ý¡½ÂçÁ°´Ö¡£¹ë±«ÈïºÒ¤·¤¿ÄÅ·ÚÀþ³ªÅÄ¡½»°±¹´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Å´Æ»¤òÇÑ»ß¤·¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¡£