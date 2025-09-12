91ºÐ¤ÎÆüËÜÉñÍÙ²È¡ØÆ£´ÖÉÙ»Îã·¡Ù¤ËÇ÷¤ë¡¡1000¿Í¤ÎÄï»Ò¤òÆ³¤¯¡Ö¸·¤·¤¯Í¥¤·¤¤ÀèÀ¸¡×Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸Å¨¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×
¶âÅôäÆ¤òÆ¬¤ËºÜ¤»¤¿1000¿Í¤Î½÷À¤¬Í¥²í¤ËÉñ¤¦¡¢·§ËÜ¸©¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£»³¼¯ÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¤Î¡ÖÀé¿ÍÅôäÆÍÙ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Ìó70Ç¯Á°¤Ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û91ºÐ¤ÎÆüËÜÉñÍÙ²È¡ØÆ£´ÖÉÙ»Îã·¡Ù¤ËÇ÷¤ë¡¡1000¿Í¤ÎÄï»Ò¤òÆ³¤¯¡Ö¸·¤·¤¯Í¥¤·¤¤ÀèÀ¸¡×Ì¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸Å¨¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×
Èþ¤·¤¤ÍÙ¤ê¤ÎÁÏºî¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿1¿Í¤¬¡¢Åö»þ10Âå¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÉñÍÙ²È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ£´ÖÉÙ»Îã·¡×ËÜÌ¾¡¦¹â¶¶¥ë¥ß¤µ¤ó¡¢¸½ºß91ºÐ¡£ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ªÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶
9·î7Æü¤Ë91ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¥ë¥ß¤µ¤ó¡£5Ç¯Á°¤Ë¸Ô´ØÀá¹üÀÞ¤ò¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢À¸³¶ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë²ÎÉñ´ì¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤â·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â¶¶¥ë¥ß¤µ¤ó¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²È¤Î¡ÖÆ£´ÖÉÙ»Îã·¡×¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤µ»½Ñ¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡£°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ÎÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤¬Â°¤¹¤ë¡ÖÆ£´ÖÎ®¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¡È¸ÞÂçÎ®ÇÉ¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
²ÎÉñ´ì¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¯¡¢Âå¡¹¤Î²È¸µ¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¯Í¥¤·¤¤ÀèÀ¸¡¡¤½¤Î·Î¸Å¤Ï
ÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢8»þ´Ö¤ò¤³¤¨¤ë¤Î¤ÏÆü¾ï¤Ç¤¹¡£
Æ£´ÖÉÙ»Îã·¤µ¤ó¡ÖÎ¢¤«¤éÃåÊª¤Î¿þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡£¤Û¤é¤Û¤é¤Û¤é¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¿þÆ§¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥À¥á¥À¥á¡£¼«Ê¬¤Î¿þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡ÖÁ´Á³¤À¤á¡ª¡Ä²¿¤«¤Û¤È¤Ð¤·¤ê¡¢½Ð¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ä¤êÄ¾¤·¡ª¡×
¡ÖÍÙ¤ê¤ÏÄá¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤Õ¤Õ¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡©¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î½Õ¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤¬Ìç¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤æ¤êÆà¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡Ö»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢³¤³°¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤¯¤Æ¡£ÆüËÜ¤Î»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤«¤éÎ±³Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¸Å²ì½Õ²Ú¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÀ¸¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¡×
ÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤Ï13ºÐ¤Ç¡ÖÆ£´Ö¡×¤ÎÌ¾¤òµö¤µ¤ì¡¢»ÕÈÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÆüËÜÉñÍÙ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ80Ç¯°Ê¾å¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Æ£´ÖÉÙ»Îã·¤µ¤ó¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤·¤ç¡©À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤À¤â¤Î¡¢¤¦¤Õ¤Õ¡×
ÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÈÌ¿¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¡£
Êì¤Ç»Õ¾¢¤Î½éÂå¡ÖÆ£´Ö´ªÂÀ½÷¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊì¤òË´¤¯¤·¡¢¡È°ìÌç¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1983Ç¯º¢ÊüÁ÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡ÊÅö»þ49ºÐ¡Ë¡Ö¸ÅÅµ¤Î¿¶¤ê¼«ÂÎ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅÁÅý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¾Ã²½¤·¤Æ¡¢¶î»È¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÅÅµ¤òº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹©É×¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌòÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀµÅýÇÉ¤ÎÍÙ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÅÅµ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£´ÖÉÙ»Îã·¤µ¤ó¡Ö³§¤µ¤ó¤Í¡¢¸ÅÅµ¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤ò¤¹¤é¤Ã¤È³Ð¤¨¤Þ¤¹¤è¡×
Ì¼¡Ö°ìÀ¸Å¨¤ï¤Ê¤¤¡×
7·î26Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹¤¤²ñ¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¤Ç¤·¤¿¡£ÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÆ£´ÖËÂçÏº¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÁ¤·¤¯¡¢ÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤¬Äï»Ò¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¼«¤éÎ©¤Á·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¸ø±é¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢µ¤Ç÷¤Î¤¢¤ëÍÙ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
Ì¼¡¦Æ£´ÖËÂçÏº¤µ¤ó¡ÖÊì¤ÏËèÈÕ¤Ò¤È¤ê¤ÇÍÙ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¸ÅÅµ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤âÁ´ÉôÍÙ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¤Î¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÊì¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È°ìÀ¸Å¨¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹¬¤»¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°ìÀ¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¿®Ç°¤òÊú¤¡¢ÌÀÆü¤âÉñ¤¦
·Þ¤¨¤¿¡¢8·î3Æü¤Î¸ø±é¡£
ÉÙ»Îã·¤µ¤ó¤ÈËÂçÏº¤µ¤ó¤¬Ç¯¤Ë1ÅÙ¼çºË¤¹¤ë¡ÖÆ£ËÐò¡×¤ÏÊì¤ÎÂå¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç91²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆ£´ÖÎ®¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤¬²Â¶¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æ£´ÖÉÙ»Îã·¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£±éÌÜ¤Ï¡¢Ä¹±´¡ÖÂç¸¶½÷¡×¡£
´ÑµÒ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹±´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê²»³Ú¤Ç¤·¤¿¤·¡×
´ÑµÒ¡ÖÉÙ»Îã·ÀèÀ¸¤Î¤Í¡¢ºÇ¸å¤Î±éÌÜ¤ÏÊìÌ¼¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Æ£´ÖÉÙ»Îã·¡¢91ºÐ¡£¤½¤Î¿®Ç°¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£´ÖÉÙ»Îã·¤µ¤ó¡Ö¸ÅÅµ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤·¡¢¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
