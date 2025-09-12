ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡¼óÁê¼Ç¤²ñ¸«¤Ï¡Ö¹ñÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¡×Á°ÃÖ¤¤â¡Äºå¿ÀÍ¥¾¡¸«¤¿¤¤¡ÖÁíÍý¡¢´¬¤¤Ç¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£±þ±ç¤¹¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÆü¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤²ñ¸«¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÍÆ¯¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç³«»Ï¤¬ÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý6»þ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é6»þ¤«¤é¤Ê¤ó¤È¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÊý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æ±¤¸6»þ¤«¤é¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤²ñ¸«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£·§Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤âÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£ÆüÍ¥¾¡·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÍÆ¯¤µ¤ó¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤ÈÍÆ¯¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¹ñÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ê¼Ç¤²ñ¸«¤Î¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ø´¬¤¤Ç¡¢ÁíÍý´¬¤¤Ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢´¶¤¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£½Å¤Ê¤ë¡©¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£