¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨Ãª¾å¤²¤ÇÁíºÛÁª¤Ø¡¡ÀÄÌÚ»á¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨´Þ¤á¿§¡¹¤ÊÌäÂê¤¬£±¤«·î°Ê¾åÀ¯¼£¶õÇò¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
8·î29Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤ÏËèÆü¿·Ê¹¤Î¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¡¢Ãè¤Ë¡¡Ç¯ÆâÇÑ»ß¡¢¼óÁêÂà¿Ø¤Ç²«¿®¹æ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤ÈÀÄÌÚÍý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦ÁíºÛÁª¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬µá¤á¤ë¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ò´Þ¤à¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼«Ì±¤Î¿·ÁíºÛÁª½Ð¤Ï10·î4Æü¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤à¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸¤Ï¿·ÁíºÛ¤ÎÁª½Ð¸å¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤Ï10·î²¼½Ü°Ê¹ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÌîÅÞ¤¬µá¤á¤ë11·î1Æü¤«¤é¤ÎÇÑ»ß¤ÏÆüÄøÅª¤Ëº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿Ç¯ÆâÇÑ»ß¤â´í¤¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬»²±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô³ä¤ê¤·¤¿»²±¡Áª¸å¤Î7·î30Æü¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬Ç¯Æâ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ç°Õ¡£8·î1Æü¤Ë¤ÏÎ©·û¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤ÉÌîÅÞ¼·ÅÞ¤¬11·î1Æü¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò½°±¡¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºâ¸»¤Ê¤É¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤ºµÄÏÀ¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î7Æü¤Ë¤ÏÁíÍý¤¬Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë10·î½é½Ü¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤¬ÂÆ§¤ß¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï»ÃÄê¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢50Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤ò²¼¤²¤ë¤«²¼¤²¤Ê¤¤¤«¤Ç¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤ÎÀÇ¤³¤ÎÀÇ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÇ¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦·Á¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤³¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¤´¤¿¤´¤¿¤ÎÊý¤¬¤³¤Ã¤Á¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ÅÞÆâ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦»ÃÄêÀÇÎ¨¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë·ÚÌý¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÚÌý¤ÎÌäÂê¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï·ÚÌý¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Ê¤Î¤«¤¤¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤µ¤Ê¤«¤ÇÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
ÀÄÌÚÍý¡Ö¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ·ë¹½Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Ç¤ß¤ó¤Ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ï¡¢¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤«¤é²¿¤È¤«¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤À¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£ÆüÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐ±þ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó°Â¤¯¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢»¿ÈÝ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£¤¹¤°¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÐºö¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö´Þ¤á¿§¡¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¼ïÅÞÆâÏÀÍý¤Ç¤Û¤Ü¤³¤ì¤«¤é1¥«·î¡¢10·î4Æü¤¬ÁíºÛÁª¤À¤È¤¹¤ë¤È1¥«·î¶á¤¯¤³¤Î´Ö¤Î¤´¤¿¤´¤¿¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð1¥«·î°Ê¾å¤Û¤ÜÀ¯¼£¶õÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÐÇË¤µ¤ó¼¤á¤ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥´¥¿¥´¥¿¤Î»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢µÕ¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤½¤³¤½¤³´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë²¼¤í¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼¤á¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÀÐÇË¤µ¤ó¤¬°¤¤¤è¤ê¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶â¤È¤«¤Î¤ä¤Ä¤é¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦°ì¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¤Ç¥´¥¿¥´¥¿¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇòºî¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¯ºö²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤è¡£¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÂ¿Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²¶¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤è¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÏÀÍý¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¼¡¤ÎÁíºÛ¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¼ïÀµÅöÀ¤ò»ý¤Ä¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤ÀÀµÅöÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤³¤Î²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶õÇò¤òºî¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤ë±ÊÅÄÄ®Í¿ÅÞ¤Î´¶³Ð¤È½îÌ±¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥º¥ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï²áµî¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×