¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ÎÀî¸¶¹î¸Ê¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤Êó¹ð¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¯¥»¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¡×¤Èµ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤¨¡¼¤¨¡¼¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£