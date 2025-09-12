Ê¡»³²í¼£¡¢ÅìÌî·½¸ã»á¤«¤é¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óµá¤á¤é¤ì¡ÖÀèÀ¸¤Ë¡ØÈô¤Ù¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Èô¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÊÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¶¦±é¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³±é¤¸¤ë¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤¬ÍÂ¼±é¤¸¤ëÌÅ¡Ê¤á¤¤¡Ë¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¤È»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëÊª¸ì¡£µÓËÜ¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´¶³´¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî·½¸ã»á¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ä¤Ä¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡£ÀèÀ¸¤Ë¡ØÈô¤Ù¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Èô¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£