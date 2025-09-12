¤Ê¤¼ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡©°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¹¶ËÉ
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¡¦Ä¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦15»þ30Ê¬～17»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¸á¸å4»þÂæ¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¡¢¸¡»¡¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¹¶ËÉ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç°ÂÇÜ¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤òÁ°¤Ë¡¢¾Úµò¤äÁèÅÀ¤Ê¤É¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à8²óÌÜ¤Î¡Ö¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¡×¤¬5Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÇÃ¯¤ò²¿¿Í¸Æ¤Ö¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸¡»¡¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤È¸¡»¡Â¦¤¬¸øÈ½Á°¤ÎÀ°Íý¼êÂ³¤¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÂÐÎ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
ÎëÌÚ¡ÖÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ø¤Ê¤¼»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Ç¶µÃÄ¤Ø¤Îº¨¤ß¤È¤«Ê°¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¶µÃÄ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²È¤Ø¸þ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¾ð¾õ´ÕÄê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾ð¾õ´ÕÄê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀº¿À´ÕÄê¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¿´Íý¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë´ÕÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÕÄê¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½¡¶µ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤ò¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢Æ°µ¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬ÊÛ¸îÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ø¿ÒÌä¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¡ØÃ±½ã¤Ê¸Ä¿ÍÈÈºá¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ØÃ±½ã¤Ê¸Ä¿ÍÈÈºá¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤âÁêÅö»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ØÃ±¤Ê¤ëµÕº¨¤ß¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤Ê»ö·ï¤È¤·¤Æ¡£¤Þ¤¡¡¢»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸À¤¤Êý¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬1¿Í¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤âÁ°²Ê¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ï·ë¶É¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÛ¸îÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶µÃÄ¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Èï³²µßºÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£À¯¼£²È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Èï³²µßºÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È½¡¶µµÔÂÔ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ç½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÈÆÃÊÌÌÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¡ØÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¤¤¤«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×