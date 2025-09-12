ÍÆÇ¿¢Êª¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¡×¤Îµåº¬¤ò¿©¤Ù¤Æ»àË´¡¡¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´Ö°ã¤¨¤ë¡¡²¬»³
¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Îµåº¬¡ÊµÜ¾ë¸©Äó¶¡¡Ë
¡¡2025Ç¯6·î¡¢ÍÆÇ¿¢Êª¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¡×¤ò¿©¤Ù¤¿80Âå¤Î²¬»³¸©Ì±¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¡×¤Ï¡Ö¥³¥ë¥Á¥«¥à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç´Ñ¾ÞÍÑ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤Ç¡¢²¬»³¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î²¼½Ü¡¢²¬»³¸©·Ù¤«¤é¸©ÊÝ·ò½ê¤Ë¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»àË´µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯¸¡ºº¤¹¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢80Âå¤Î²¬»³¸©Ì±¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Î¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Îµåº¬¤ò¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¸íÇ§¤·¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÏÍÆÇÀ®Ê¬¡Ö¥³¥ë¥Ò¥Á¥ó¡×¤ò´Þ¤ß¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÓÒÅÇ¤äÊ¢ÄË¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î11Æü¡¢²¬»³¸©·Ù¤«¤é¡Ö¥³¥ë¥Ò¥Á¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©ÊÝ·ò½ê¤¬¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬22·ïÈ¯À¸¤·¡¢14¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¤Ç¿©ÃæÆÇ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡Ö´Ñ¾ÞÍÑ¤Î²ÖÃÅ¤È²ÈÄíºÚ±à¤ÏÊÌ¤Ë¤Ä¤¯¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿¢¤¨¤Ê¤¤¡£¿¢¤¨¤¿¾ì½ê¤Ë¿¢Êª¤ÎÌ¾»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡×¤Ê¤ÉÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£