»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¹µÁÊ¿³¤¬12Æü¡¢Ê¡²¬¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢Èï¹ð¤Î½÷¤Ï²þ¤á¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥¤¡¦¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¡Ê21¡Ë¤ÏµîÇ¯2·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢»à»º¤·¤¿ÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¥´¥ßÈ¢¤Ë°ä´þ¤·¤¿»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿³¤ÎÊ¡²¬ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤¬¸ÉÎ©½Ð»º¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¡¢Ê¡²¬¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¤Ï¡Ö»à»º¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ò¥´¥ß¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÌµºá¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¹µÁÊ¤ËÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ´þµÑ¤òµá¤á¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï¡¢11·î4Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£