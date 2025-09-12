J¥êー¥°¡¦Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Öº£¡¢ºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¬»³¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤À¤È»×¤¦¡×¡¡¥µ¥Ã¥«ーÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬J1¤ÎÉñÂæ¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ä¥µ¥Ã¥«ーÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤¬J¥êー¥°60¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¡¢ºÇ¤â¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¬»³¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡J¥êー¥°6ÂåÌÜ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¤µ¤ó¡£½éÄ©Àï¤ÎJ1¤Ç¸½ºß¥êー¥°11°Ì¤È·òÆ®¤òÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸µJ¥êー¥¬ー¤ÎÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï――¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡ÊJ1¤Ë¡Ë»ÄÎ±¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢½ç°Ì¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£Âç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó58²¯±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÌó20²¯±ß¤Ç¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î¡ÖJ1ÄêÃå¡×¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÃÏ°è¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤¿¤»¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤«ÃÏ°è¤Î¿Í¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÅÚÆü¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÉáÃÊ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÇ®ÎÌ¤¬½µËö¤Î¥²ー¥à¤Ë½Ð¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤éÍ»Ö¤¬¹Ô¤¦¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿½ðÌ¾³èÆ°¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ðÌ¾¤Ï12Æü»þÅÀ¤Ç30Ëü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÅ¤·Êª¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¢ËÉºÒ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡Ë³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þ¤ê¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡J¥êー¥°¤Ï2026ー2027¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2·î³«Ëë¤«¤é8·î³«Ëë¤Î½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖJ¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤Î»ÅÊý¤ò¡Ê²¬»³¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤¬¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¼¤ÒÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¡×