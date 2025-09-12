ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¸¡¥£µ¡óÉÕ¶á¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Î±þÅöÆü¤â¼ûÍ×¹â¤Þ¤é¤º
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¸¡¥£µ¡óÉÕ¶á¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Î±þÅöÆü¤â¼ûÍ×¹â¤Þ¤é¤º
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.54¡¡6.94¡¡6.36¡¡6.75
1MO¡¡9.11¡¡6.56¡¡7.16¡¡6.32
3MO¡¡9.43¡¡6.98¡¡7.72¡¡7.26
6MO¡¡9.39¡¡6.95¡¡8.19¡¡7.44
9MO¡¡9.41¡¡7.09¡¡8.51¡¡7.71
1YR¡¡9.43¡¡7.18¡¡8.72¡¡7.87
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.31¡¡8.09¡¡7.10
1MO¡¡8.08¡¡7.94¡¡7.03
3MO¡¡8.87¡¡8.63¡¡7.54
6MO¡¡9.18¡¡8.81¡¡7.59
9MO¡¡9.43¡¡9.11¡¡7.76
1YR¡¡9.63¡¡9.31¡¡7.88
Åìµþ»þ´Ö16:36¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£µ£´¡óÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤£±¥«·î°Ê¹ß¤Î³Æ´ü´Ö¤è¤ê¤âÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ£±£¹Æü¤Ë¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤Î£±½µ´Ö±þÅúÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤ÏÆÃÃÊ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.54¡¡6.94¡¡6.36¡¡6.75
1MO¡¡9.11¡¡6.56¡¡7.16¡¡6.32
3MO¡¡9.43¡¡6.98¡¡7.72¡¡7.26
6MO¡¡9.39¡¡6.95¡¡8.19¡¡7.44
9MO¡¡9.41¡¡7.09¡¡8.51¡¡7.71
1YR¡¡9.43¡¡7.18¡¡8.72¡¡7.87
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.31¡¡8.09¡¡7.10
1MO¡¡8.08¡¡7.94¡¡7.03
3MO¡¡8.87¡¡8.63¡¡7.54
6MO¡¡9.18¡¡8.81¡¡7.59
9MO¡¡9.43¡¡9.11¡¡7.76
1YR¡¡9.63¡¡9.31¡¡7.88
Åìµþ»þ´Ö16:36¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡¥£µ£´¡óÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤£±¥«·î°Ê¹ß¤Î³Æ´ü´Ö¤è¤ê¤âÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ£±£¹Æü¤Ë¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤Î£±½µ´Ö±þÅúÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤ÏÆÃÃÊ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£