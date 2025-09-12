Ä®ÅÄ¡¢²£ÉÍFCÀïÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡Áý»³¤¬¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ë¾·î¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡Ä®ÅÄ¡½²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ïº£²Æ¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿MFÁý»³Ä«ÍÛ¤ò¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¡£Éé½ý¤ÇÀè·î31Æü¤ÎÁ°Àá¡¦ÀîºêFÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿GKÃ«¹¸À¸¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ËÎ×¤ß¡¢Á°Æü11Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀï¤«¤é¡ÈÃæ1Æü¡É¤Î¶¯¹Ô·³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀè·î31Æü¤ÎÀîºêFÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢5·î31Æü¤Î²£ÉÍMÀï°ÊÍè¡¢10»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Àï¤Ö¤êÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÆ¤ÓÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÁÀ¤¦¡£
¢¦Ä®ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡ÛÃ«¹¸À¸
¡ÚDF¡Û¾»»Ò¸»¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢²¬Â¼ÂçÈ¬
¡ÚMF¡ÛÁý»³Ä«ÍÛ¡¢Á°´²Ç·¡¢²¼ÅÄËÌÅÍ¡¢ÎÓ¹¬Â¿Ïº
¡ÚFW¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡¢¡¡Æ£ÈøæÆÂÀ¡¢À¾Â¼Âó¿¿
¢¦¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚGK¡Û¼éÅÄÃ£Ìï
¡ÚDF¡ÛË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
¡ÚMF¡ÛÀçÆ¬·¼Ìð¡¢ÇòºêÎ¿Ê¼¡¢¥Í¥¿¥é¥ô¥£
¡ÚFW¡ÛÍåÁê¹À¡Ê¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢¾ÂÅÄ½ÙÌé¡¢·¬»³´¦»Î