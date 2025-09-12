NEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É¤Ö¤êÈ¯´ø
¡¡NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤ÇÉñÂæ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø±é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Á¥¨»á¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·ãÆ°¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¥·¥ç¡¼¡£¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë°áÁõ200Ãå°Ê¾å¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°áÁõ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¸ø±é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤·¡¢¡ÖÎ¢¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°áÁõ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤ò¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¤¿¤ÀÁýÅÄ¤ÎËÜÊÔ¤Ø¤Î½Ð±éÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤é¤ì¤ë´¶¤¸¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¤ç¤¦»ä½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤¿´é¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£Ì¿¤¬Æþ¤ë´¶¤¸¤¬À¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£