¡¡¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£¸·î¤Ë½»¿Í½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ï£±£²Æü¡¢¸©Æâ¤Çº£Ç¯ÅÙÃæ¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é£µ£°£°Âæ¤ò½¸ÃæÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë³ÆÃÏ°è¤Î¼«¼çËÉÈÈÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Ç¡¢Åö½é¤Ï£²£µ£°Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°£°Âæ¤ÎÁýÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¸©¤Ï£²£°£±£°Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¼«¼çËÉÈÈÁÈ¿¥¤òÂÐ¾Ý¤ËÏ©¾å¤Ê¤É¤Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£´Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤ËÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï£µ£µ£¶£µÂæ¤Ë¾å¤ë¡£¸©¤Ïº£Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤Ç¡¢£²£µ£°Âæ¤ÎÀßÃÖ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç·×£±£°£°£°Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ò·×¾å¡£¤À¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢£¹·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤µ¤é¤Ë£²£µ£°ÂæÊ¬¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¤òÄÉ²Ã·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡££±£¸Æü³«²ñ¤Î£¹·î¸©µÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡»ö·ï¸å¡¢¿À¸Í»Ô¤â»ÔÃæ¿´Éô¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò£±£°£°ÂæÁýÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
