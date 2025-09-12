¡ÖÇò¤¤¸÷¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¡×¡ÈUFO¡É¿·±ÇÁü¸ø³«¡¡¸µ¥¢¥á¥ê¥«·³¿Í¤é¤¬µÄ²ñ¤ÇÌÜ·â¾Ú¸À¡ÄÀ»ÃÏ¥í¥º¥¦¥§¥ë¤Ë¤Ï¡È±£¤Ú¤¤µ¿ÏÇ¡É¤ÎÎò»Ë¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤°UFO¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡£
9Æü¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Âª¤¨¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿UFO¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌº¸¾å¤«¤éÊÌ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤ê¡¢ÇËÊÒ¤¬3¤Ä³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¥¤¥¨¥á¥ó²¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
ÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤¬µÄ°÷¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤ÎUFO¡ÊÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÄ°²ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯2·î¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿±ÇÁü¡£
²èÌÌ²¼¤«¤é¿¿¤óÃæ¤ËÆ°¤¯¹õ¤¤ÅÀ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤¬Èô¹ÔÊªÂÎ¤òÊáÂª¤·ÄÉÀ×¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÆù´ã¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸½Ìò¤Î³¤·³Ê¼»Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò³¤·³Ê¼»Î¡¦¥¦¥£¥®¥ó¥º»á¡§
¸÷¤òÊü¤ÄÂÊ±ß¡Ê¤À¤¨¤ó¡Ë¾õ¤Î¤â¤Î¤¬³¤ÌÌ¤«¤é½Ð¸½¤·¡¢Æ±¤¸·Á¤ÎÊªÂÎ3¤Ä¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£4¤Ä¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ±»þ¤Ë½Ö´ÖÅª¤Ê²ÃÂ®¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸µ¶õ·³¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¤¬¶Ã¤¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¶õ·³¡¦¥Ü¡¼¥é¥ó¥É»á¡§
Çò¤¤¸÷¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Î30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁ°Êý¤Î¾å¶õÌó30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾Ú¸À¤¬º£¡¢µÄ²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î1¤Ä¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î·Ù²ü¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¾å¶õ¤ËÂç·¿µ¤µå¤¬ÈôÍè¤·¡¢·³¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÄå»¡ÍÑµ¤µå¤À¤È¤·¤Æ·â¤ÁÍî¤È¤¹»öÂÖ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤â¶¼°Ò¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È²¿¤«¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤Îµ¿Ç°¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢1947Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï¡£
¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï¤È¤Ï¡¢1947Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿UFO¤È¤µ¤ì¤ëÊªÂÎ¤ÎÄÆÍî»ö·ï¤Ç¤¹¡£
ËÒ¾ì¤Ë´ñÌ¯¤ÊÇËÊÒ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö·³¤¬ËÒ¾ì¤Ç¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤òÂª¤¨¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¡ÖÅö¶É¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¡×¡Öµ¤¾ÝÍÑ¤Îµ¤µå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¡£
ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¡Ö·³¤¬²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ¿Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²²Â¬¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿UFOÇîÊª´Û¤â¡£
UFO¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÇîÊª´Û¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¾ðÊó¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖJAPAN¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»ñÎÁ¤â¡£
¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï¤ò30Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¡£
»ö·ïÄ¾¸å¤ËÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò30Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¡¦¥Ð¥ë¥»¥¤¥¶¡¼»á¡§
±£¤Ú¤¤¹©ºî¤ÏÄ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï¤ÎºÇ½é¤Î±£¤Ú¤¤¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¥Ð¥ë¥»¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò30Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¡¦¥Ð¥ë¥»¥¤¥¶¡¼»á¡§
¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð×¸µé¤ÎÏÃ¤À¡£À¯ÉÜ¤ÈËèÅÙÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢»ä¤¬¤«¤±¤¿¶â¤È»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡£
¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤UFO¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ëÊ¼´ï¤ä¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÀ¯ÉÜ¤ÎµÄÏÀ¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£