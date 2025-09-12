ÌµÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´Àá¤ÇÎÁÍý¤ÎÉý¹¤¬¤ë ¥µ¥¤¥º¤âÁª¤Ù¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ± ¥Æ¥¹¥³¥à¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¡¥Æ¥¹¥³¥àÅÅµ¡¤Ï9·îÃæ½Ü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¥È¡¼¥¹¥È¤ä¥ê¥Ù¥¤¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖTSB51A-K¡×¤È¡ÖTSB60A-K¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡ÖTSB51A-K¡×¤¬6490±ß¡¢¡ÖTSB60A-K¡×¤¬9020±ß¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È²¹ÅÙÄ´Àá¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¡¡²¹ÅÙÄ´Àá¤Ï80¡Á250ÅÙ¤òÌµÃÊ³¬¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¡£¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥ÈÄÌ¤ê¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¹â²¹ÅÙ¤Î250ÅÙ¤Ê¤é¡¢¥Ô¥¶¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Èâ¤ÏÅ´À½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕ¤¡£ÆâÉô¤ÎÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¸úÎ¨Åª¤Ë²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾×·â¤ä°µÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑµ×À¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¥¤¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´ÝÀö¤¤¤âOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤À¡£
¡¡TSB51A-K¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È2Ëç¥µ¥¤¥º¡¦1000W½ÐÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÉýÌó326¡ß±ü¹ÔÌó247¡ß¹â¤µÌó236mm¡£
¡¡¥È¡¼¥¹¥È2Ëç¤Ê¤éÌó3Ê¬¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ë¡£
¡¡TSB60A-K¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È4Ëç¥µ¥¤¥º¡¦1200W½ÐÎÏ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡£23cm¤Î¥Ô¥¶¤â¤Þ¤ë¤´¤ÈÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢2ËÜ¤Î±óÀÖ³°Àþ¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿©ºà¤ËÅÁ¤¨¡¢Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤äÎäÅà¿©¥Ñ¥ó¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤¿¤á¤é¤ì¡¢É½ÌÌ¤ò¾Ç¤¬¤µ¤º¤Ë¤Ç¤¤ë
¡¡¥È¡¼¥¹¥È1Ëç¤òÌó2Ê¬30ÉÃ¡¢4Ëç¤òÌó4Ê¬¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤ÎÄ«¿©¤ò°ìµ¤¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î»þÃ»¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÉýÌó326¡ß±ü¹ÔÌó330¡ß¹â¤µÌó236mm¡£
