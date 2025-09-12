¡Ú¥íー¥ºS¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡ÛÁÛÄê¡È6¿Íµ¤Á°¸å¡É¤Ë¹âÉ¾²Á¡ÖA¡×¡¡½½Ê¬²á¤®¤ë¤Û¤É¾è¤ê¹þ¤ß¡¢³Ú¡¹¹âÂ®»þ·×¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¡×¤Ç¸¢Íø¼è¤ê¤Ø
Âè43²ó¡Ê14Æü¡¿GII¡¢ºå¿À¼Ç1800m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢Æ±3Ãå¤Î¥¿¥¬¥Î¥¢¥Óー¡¢J.¥â¥ì¥¤¥é¤È¤È¤â¤Ë½©²Ú¾Þ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë
¾®ÊÁ¤ÊÌÆÇÏ¤é¤·¤¯¡¢Æ¬¤â¾®¤µ¤¯Á´ÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Â¤¤ê¤ÎËÜÇÏ¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶Æ°¤«¤¹¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÌöÆ°´¶½½Ê¬¤À¡£ÇÏÂÎ¤òÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ëÊÕ¤ê¤¬Æ±ÇÏ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÇÏÂÎ¤Ë¼Â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¹¹¤ËÇ÷ÎÏ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Àè¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÆ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ëー¥¸¥å¥½¥ê¥Æー¥ë ¥íー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹Ä´¶µÆ°²è
¼ÂºÝ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤âÙæ¤Þ¤ì¤Æ¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¾Þ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Äì¤é¤·¤¤Äì¤Ê¤É¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Á°Áö¤ÎÉÜÃæ¤Î¼Ç1800¥áー¥È¥ë¤ÇÁöÇË»þ·×¤¬1Ê¬45ÉÃ9¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÅÇÏ2¾¡¥¯¥é¥¹ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤À¤±¤Î»»ÃÊ¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾ÍèÀ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á°Áö¤Ç´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤Î3ÃåÇÏ¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤¬Àè½µ¤Î½©²Ú¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î»ç±ñS¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
Ãæ´Ö¤Ï8·î¾å½Ü¤«¤é¥¸¥Ã¥¯¥ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ä´À°¤Ç¡¢¾è¤ê¹þ¤ßÎÌ¤Ï½½Ê¬²á¤®¤ë¤Û¤É¡£¤½¤â¤½¤â2½µÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢CW¥³ー¥¹¤Ç³Ú¡¹¤È3F36ÉÃ4-1F11ÉÃ1¤È¤¤¤¦¹âÂ®»þ·×¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¼ÂÀï¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤Êý¤¬ÉÔ¼«Á³¤À¡£ËüÁ´¤À¤«¤é¤³¤½Ä¾Á°¤Ï¡¢¤ªÄà¤ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¸½¾õ¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²á¾ê¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤â¿ä¤µ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÇÁÀ¤¤»þ¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖA¡×