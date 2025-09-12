¡Ú¥íー¥ºS¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡ÛÂÇÅÝ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯°ì³Ñ¤Ë¡ÖS¡×¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¡¡±¹¼ËÅ´ÈÄ¤Î¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÄ´À°²áÄø¡×¡¡¡È°ìµéÉÊ¡É¤ÎËöµÓ¤ËËá¤¤«¤«¤ë
Âè43²ó¡Ê14Æü¡¿GII¡¢ºå¿À¼Ç1800m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¢Æ±3Ãå¤Î¥¿¥¬¥Î¥¢¥Óー¡¢J.¥â¥ì¥¤¥é¤È¤È¤â¤Ë½©²Ú¾Þ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÌÜ»Ø¤¹¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È
¥Ö¥ê¥ó¥«ー¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ÎÀè¹Ô²¡¤·ÀÚ¤ê¤Î·Á¤Ç¼Ç¤Î1200¥áー¥È¥ë¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÜÇÏ¡£¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉÜÃæ¤ÎGI¼Ç1600¥áー¥È¥ë¤Î¤Ç¸åÊý°ìµ¤¤«¤é¥¢¥ï¥ä¤Î¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È ¥íー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹Ä´¶µÆ°²è
¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ï¡¢3ÁöÁ°¤Î·Ð¸³¤À¤í¤¦¡£¸åÊý¤Îµç¶þ¤Ê¿ÊÏ©¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇµÓ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯µÓ¤âÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÊÏ©¤¬¤¢¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÃÆ¤±¤Ã¤×¤ê¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ç¾è¤ê¼ê¤¬Æ±ÇÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÍý²ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤ÏÆ±ÇÏ¤Ç¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡áµÓ¤òÎ¯¤á¤ë¶¥ÇÏ¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËöµÓ¤Ï°ìµéÉÊ¡£¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤Î°ìÆ¬¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë½©¤Î»ÏÆ°¤Ë¡¢1800¥áー¥È¥ë¤Î¤³¤³¤òÁª¤ó¤À¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆËÜÈÖ¤Î2000¥áー¥È¥ë¤Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ÊÁ°¤è¤êÎÏ¤ß¤¬Çö¤ì¡¢Î¯¤á¤¿µÓ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ë¡£1½µÁ°¤Ë¤Ï2F24ÉÃ¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÈÀÚ¤ì¤ËÀÚ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï¡È¹âÌî±¹¼ËÎ®¡É¤Î¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ëÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÄ´À°²áÄø¤À¡£¹¥ÀïÉ¬»ê¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖS¡×