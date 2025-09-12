ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅµñÈÝ¡×ÊóÆ»¡ÈÉüµ¢¥×¥é¥ó¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÄ¹½÷¤Î¥«¥Ð¡¼¡×¤È¡ÖÁêÊý¤È¤ÎÌóÂ«¡×
¡¡9·î11Æü¡¢¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¶á¶·¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼ê½Ñ¡¦¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼£ÎÅ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤âÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤È¿©Æ»ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉûºîÍÑ¤¬¸·¤·¤¯¡¢2ÅÙ¤á¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶á±Æ¤Ç¤Î¤ä¤»¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Î©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ë¡£6·î¡¢ÁêÊý¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤Ï¡¢¡ÖÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¡ØÅÚÍËÄ«6»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¤Û¤«¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÊæÇµ²Ì¤È¤È¤â¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊæÇµ²Ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤Î±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î29Ç¯¤Ö¤êÉðÆ»´ÛLIVE¤Ë¤â»²²Ã¡£¼«¤é¤ÎInstagram¤Ç¡ÔÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡¡ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó!!!!!¡Õ¤È´î¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¸øÉ½»þ¤â¡¢¡ØÉã¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤¬¶¹¤¤¤Ã!¤È¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«³§ÍÍ°Â¿´¤·¤Æ¡Ù¤Èµ¤¾æ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÍü¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤«¤é¤â¡¢ÊæÇµ²Ì¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤â¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Î¤Ê¤«¡¢Ê³µ¯¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡7·î¤Ë¤ÏÀÐ¶¶¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÍü¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¼£¤¹¾õ¶·¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö¼£¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¡¢²óÉü¤·¤¿¤é¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤¿Éüµ¢¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÆü¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£