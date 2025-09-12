ÁêÍÕ²íµª¡¦Ý¯°ææÆ¡Ö¥»¥Ö¥ó¿·CM¡×¤Î¥Ê¥¾ÀßÄê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÁê¼¡¤°¡Ä¡È´ûº§¼Ô¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤Î»È¤¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â
¡¡9·î3Æü¤«¤é¡¢¡ÖÍò¡×¤ÎÝ¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢2¿Í¤Î ¡ÈÀßÄê¡É ¤ËSNS¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¨¡¨¡¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ý¯°æ¡¢ÁêÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·³¤Í´´õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¤À¡£¡Ö±§Ãè¿Í¤¢¤é¤ï¤ë¡×ÊÓ¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×ÊÓ¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤â¥Û¥ï¥Û¥ï¡×ÊÓ¤È¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿±§Ãè¿Í¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Ï¥»¥Ö¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£±§Ãè¿Í¤Î2¿Í¤Ï¶öÁ³¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿Å·³¤¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÅ·³¤¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ±¤Î¿ÀÍÍ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Î»ëÀþ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Å·³¤¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬À©Éþ¤òÃå¤ÆÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹ë²Ú¤Ê3¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ÎCM¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Êü±ÇÄ¾¸å¤«¤éX¤Ç¤Ï
¡ÔÅ·³¤Í´´õ¤¬Ý¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö·¯¤¿¤Á¡¢¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯Ìò¤È¤Ï¤¤¤¨40Âå¤ÎÃËÀÇÐÍ¥¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Ê¤¤¡©¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥»¥Ö¥ó¤Î¿·¤·¤¤CM¡¢Íò¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¥Ð¥¤¥È¤ÎÇ¯Îð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Å¹Ä¹¤«ËÜÉô¤Î¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¨¤é¤¤¿Í¤ÎÉ÷³Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡Õ
¡ÔÝ¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤¬±§Ãè¿Í¤È¤¤¤¦ÀßÄê°Õ¿Þ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö±§Ãè¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼±§Ãè¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Íò2¿Í¤ÎÀßÄê¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍò¤ÏÁ´°÷40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤â»ý¤ÄÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Å·³¤¤µ¤ó¤¬2¿Í¤ÈÏÃ¤¹Á°¤Ë¡¢Å¹¤ò¤ä¤á¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼ÅâÆÍ¤Ë2¿Í¤ò¸Û¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¡¹¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Íò¤Î±§Ãè¿Í¤Ç¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Íò¤Ï2026Ç¯½Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£³èÆ°½ªÎ»¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬CM¤Çº£¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤â¡£
¡Ö2000Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë5¿ÍÁ´°÷¤ÇCM½Ð±é¤·¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬¹¥É¾¤ÊÍò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¶¦±é¤¹¤ëCM¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä ¡È´ûº§¼Ô¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íò¤ÈÅ·³¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëCM¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢CMÆâ¤ÇÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢±§Ãè¿Í¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢µ¡³£¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿²»À¼¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀ¸¤Î¤«¤é¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢CM¥ª¥ó¥¨¥¢¤ËºÝ¤·¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CM¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£