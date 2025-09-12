¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é¤ÎÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤Ë¸«²ò¡ÖÍÍø¸íÇ§¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¤ª¤»¤Á¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤á¤°¤ê
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï12Æü¡¢Æ±Æü¤ËÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜ·ïÉ½¼¨¤ÏÍÍø¸íÇ§¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯10·î8Æü¤«¤é11·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÃÂçÏÂÍÎ¤ª¤»¤Á£²ÃÊ½Å¡×¤Î¹¹ðÉ½¼¨¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ç¤Ï1Ëü±ßÃÍ°ú¤¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤ÎÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö³º¥»¡¼¥ë´ü´Ö·Ð²á¸å¤ËÅö³º¾Íè¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹çÍýÅª¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÈÎÇä·×²è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï¾Íè¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Êº¬µò¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢23Ç¯¤ÏÆ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤ËÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2024Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈÎÇä·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë´°Çä¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¤¯¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¸øÊ¿¤ËÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¼¨¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀìÌçÉô½ð¤òÀß¤±¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¿¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¼¨¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Î¾ì¤ÇÅö¼Ò¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
