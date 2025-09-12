ÎëÌÚÆà¡¹¡¡ÃçÎÉ¤·¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ä¤Ð¤Ê¤ÊºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡ØGolden Goose¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¡¼¥¹¡Ë¡Ù HAUS Tokyo¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ËÃã¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢Ãã¿§¤ÎË¹»Ò¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î±×¼ã¤¬Å¹Æâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤Æ¤ëÍÎÉþ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¡GoldenGoose¤À¤Ã¤Æ¡ª¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª»ä¤â¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤è¡¼¡¡Á´¤Æ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤Ê¤ÊºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤Ç¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¡Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£