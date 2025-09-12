¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤´Í÷¡¡101ºÐ¤ÎÈïÇú¼Ô¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸ì¤êÉô¤È¤âº©ÃÌ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¡¢Å¸¼¨¤ò»ë»¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÈïÇú¼Ô¤ä¸ì¤êÉô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ñÎÁ´Û¤Ï¸¶ÇúÈïÇú50¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤Ë³«´Û¤·¡¢°äÉÊ¤äÈïÇú»ñÎÁ¡¢ºÆ¸½Å¸¼¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô³¹¤ÎÃÏ·ÁÌÏ·¿¤Î¾å¤Ë²Ðµå¤äÇ®Àþ¡¢ÇúÉ÷¡¢²ÐºÒ¡¢Êü¼ÍÀþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹Å¸¼¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1945Ç¯8·î9Æü¤Î¸áÁ°11»þ2Ê¬¤Ç¡¢¤³¤È¤·ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ´Û¤Ø¤ÎË¬ÌäÁ°¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¡×¤ËÇò¤¤²Ö¤ò¶¡¤¨¡¢¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤Ç¡¢¤Þ¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¤Ë¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ä¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬ÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÈ¼¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢6·î¤Î²ÆìË¬Ìä°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤´°ì²È¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤«¤éÈïÇú¼Ô¤é¤È¤Îº©ÃÌ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤¿ÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó84ºÐ¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÄ¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿µîÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡áÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Ç¹Ö±é¤·ÈïÇúÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤ÈÊ¿ÏÂÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼¥¥¯¥è¤µ¤ó101ºÐ¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤êÊ¿ÏÂ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤âÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Î¡ÖÄ¹ºê¤Î¾â¡×¤òÌÄ¤é¤¹³èÆ°¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÎÈïÇú¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤Þ¤¿¡ÖÅÁ¾µ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÈïÇúÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î20ºÐ¤ÎÃË½÷¤È¤âº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸¸À¤ò²Ã¤¨¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ¹ºêË¬Ìä¤ÇÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÎ²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¤È¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤òÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£